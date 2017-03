Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Unsere Beziehung ist so stark wie nie

Jennifer Lopez (47) kann nicht ohne ihren Ex.

Die Sängerin ('On the Floor') und Marc Anthony waren von 2004 bis 2014 verheiratet und haben zusammen die Zwillinge Max und Emme (9) - verstanden haben sie sich seit der Scheidung immer, das neue Album hat die Beziehung nur weiter vertieft.

"Wir sind wie beste Freunde, weißt du", begann sie bei 'Live! with Kelly'. "Wir machen gerade ein Album. Er hilft mir mit meinem spanischen Album. Als erstes dachte ich: 'Wir sind gut mit den Kids und allem, aber wenn wir zusammen arbeiten ... werden wir uns auf die Nerven gehen?' Aber es ist alles wunderbar."

Es half sogar ihrer Beziehung. "Es macht die Dinge nur besser. Es ist einfach toll", schwärmte J.Lo.

Ein positiver Effekt für die beiden Popstars, aber auch ein positiver Effekt für die gemeinsamen Kinder. "Sie verbringen nun mehr Zeit gemeinsam mit uns beiden und sehen uns zusammen arbeiten", berichtete J.Lo weiter. "Es ist gut für uns. Es ist gut für die ganze Familie."

Bestehen also Chancen auf ein Neuentflammen der Liebe? "Oh, nein! Es ist gut so, wie es ist. Wir sind großartige Freunde. Ich werde immer für ihn da sein und er wird für mich immer da sein."