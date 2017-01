Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Sie verschenkt Cristiano Ronaldo

Jennifer Lopez (47) hat ihre Beziehungen spielen lassen: Die Musikerin ('Love Make the World Go Round') wollte ihre Cousine und Assistentin Tiana Ross ganz besonders überraschen und schaffte es, dass Ausnahmefußballer Cristiano Ronaldo (31) auf deren Geburtstag vorbeischaute.

In einem Club in Madrid feierte Tiana kürzlich ihren Geburtstag. Jetzt ist ein Video im Netz aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie JLo mit dem Fußballer und dessen Kollegen Pepe (33) spricht. "Sie guckt jedes Spiel", kichert die Sängerin in dem Video. "Sie arbeitet nicht, wenn sie das Spiel guckt - es ist verrückt. Ernsthaft: Sie ist dein größter Fan auf der Welt."

Ronaldo reagierte darauf frech: "Dann hat sie einen guten Geschmack." Natürlich war die Überraschung ein riesiger Erfolg. Tiana war hin und weg und bedankte sich bei ihrer Gönnerin. Die entgegnete nur: "Das ist meine kleine Cousine, ich musste ihr das Beste geben! Herzlichen Glückwunsch!"

Die Geburtstagsüberraschung war natürlich nicht das erste Treffen von Jennifer und Cristiano. Im vergangenen Juli wurden die beiden dabei gesehen, wie sie zusammen Las Vegas unsicher machten. Damals feierte Jennifer Lopez ihren 47. Geburtstag und lud auch Cristiano Ronaldo ein - der scheint also der neue Geburtstagsgag der Sängerin zu sein.