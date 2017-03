Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Mama, trag bitte Hosen!

Jennifer Lopez (47) ist für ihre heißen Outfits bekannt und berüchtigt. Doch nicht jeder findet das gut.

In ihren Musikvideos ist die Sängerin ('On the Floor') oftmals besonders sexy. Die Fans mögen es, einem besonders wichtigen Mann für die Künstlerin passt das aber nicht: Ihr Sohn Maximilian hat seine Mama darum gebeten, doch bitte mehr zu verhüllen, wie sie in einer Talkrunde mit AOL verriet.

"Weißt du, was Max mir gestern gesagt hat? Er sagte: 'Mama, warum trägst du keine Hosen in deiner Show? Du solltest mehr Hosen tragen.'"

Doch J-Lo konnte ihren kleinen Mann beruhigen: Sie sei ja nicht nackt auf der Bühne, sondern trage beispielsweise Schmuckkristalle am Körper. Lynda Lopez (45), die Schwester der Musikerin, führte die Gesprächsrunde und lachte: "Darum liebe ich den Jungen so."

Aber auch ihr Sohn bringt Jennifer nicht dazu, auf ihre sexy Outfits in Zukunft zu verzichten. "Ich sagte nur: 'Baby, komm schon. Mama ist ein Showgirl.'" Ob das ihrem Sohn als Erklärung reicht? Wohl nicht, aber seine Mutter ist für ihr Alter nun mal top in Form und ihr Sex-Appeal gehört mittlerweile zu ihren Shows wie ihre eingängigen Songs. Fans von Jennifer Lopez können also aufatmen: Max hat es nicht geschafft, seine Mutter zum Umdenken zu bewegen.