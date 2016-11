Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Knutscher für Marc Anthony

Jennifer Lopez (47) und Marc Anthony (49) verstehen sich immer noch prächtig und suchen auch weiterhin Körperkontakt.

Die Sängerin ('Jenny from the Block') und ihr Kollege ('I Need to Know') trennten sich 2011 nach sieben Jahren Ehe, blieben sich aber auch wegen der gemeinsamen achtjährigen Zwillinge Max und Emme freundschaftlich verbunden. So traten beide am Donnerstag [17. November] in Las Vegas gemeinsam bei den Latin Grammys auf und sangen zusammen 'Olvidame y Pega la Vuelta'.

Danach überreichte die Amerikanerin ihrem Ex einen Preis als 'Person of the Year' und lobte ihn in ihrer Laudatio über den grünen Klee: "Marc ist eine lebende Legende. Er ist ein zauberhafter Künstler, der Klassiker herausbringt, die die Zeit bestehen werden. In meinem Leben wird er immer wichtig sein." Dann übergab sie ihm die Trophäe. Beide wussten nicht, ob sie sich jetzt auf die Wange oder den Mund küssen sollten und entschieden sich dann lachend für Letzteres. Das gefiel dem Publikum sehr und es würdigte diese freundschaftliche Geste mit lautem Gejohle.

Die beiden Stars unterstützen sich aber nicht nur bei den Latin Grammys: Jennifer Lopez arbeitet gerade an einem Album auf Spanisch und Marc Anthony produziert es - so sehen sehr freundliche Ex-Eheleute aus.