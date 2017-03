Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Ihr Ex gibt seinen Segen für ihre neue Liebe

Der Ex von Jennifer Lopez (47) wünscht ihr nur das Allerbeste. Bereits seit Januar turtelt die Sängerin ('If You Had My Love') mit dem einstigen Baseball-Star Alex Rodriguez (41). Inzwischen wurden die beiden sogar schon beim gemeinsamen Liebesurlaub auf den Bahamas gesichtet. Doch was sagt eigentlich JLos Exfreund Casper Smart (29), mit dem die Künstlerin mit einer Unterbrechung von 2011 bis August 2016 liiert war, zu der neuen Romanze? Auf die Frage von 'Entertainment Tonight', ob er glücklich darüber sei, dass seine Ex mit Alex zusammen ist, antwortete der Tänzer: "Natürlich. Ich wünsche ihr nur das Allerbeste und viel Liebe." Natürlich hätten die beiden ihre eigene Beziehung im Guten beendet und seien immer noch "Freunde", zudem sei zwischen ihnen immer noch "nichts als Respekt und Liebe füreinander". Casper Smart war nicht nur Jennifers Liebhaber, er arbeitete auch als Choreograph und Tänzer für ihre Tour, bevor sie sich trennten. Keine schlechte Erfahrung, wie er zugab: "Es war anstrengend, aber cool, sechs Monate lang um die Welt zu reisen. Vor allem, wenn du das gemeinsam mit deinem Partner genießen kannst. Wir arbeiteten viel und wir waren ständig damit beschäftigt, die Show zu ändern und besser zu machen. Aber es machte Spaß." Jennifer Lopez hat sich übrigens noch nicht persönlich zu ihrer neuen Liaison mit Alex Rodriguez geäußert.