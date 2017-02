Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Ich verliebe mich in Menschen, nicht in Toy Boys!

Jennifer Lopez (47) achtet nicht nur aufs Alter.

Die singende Hollywoodschönheit ('I'm Real') hat einen gewissen Ruf - den einer Toy Boy fressenden Diva. Nach mehreren Beziehungen mit wesentlich jüngeren Männern scheint sie diesen auch verdient zu haben. Trotzdem möchte JLo nicht missverstanden werden: Jung zu sein ist kein Muss, wenn Mann sie erobern möchte. "Also bitte, hört auf damit", lachte die Entertainerin zu Gast in Ellen DeGeneres' TV-Show ans Publikum gewandt. "Es ist nicht so, dass er jünger sein muss. Darum geht es nicht ... Ich treffe einfach Leute und wenn ich sie date, dann date ich sie. Es geht um den Menschen, darum, wer sie sind. Mit dem Alter hat das alles nichts zu tun." Von 2011 bis 2016 war Jennifer mit dem Tänzer Casper Smart (29) glücklich, momentan ist sie Single - oder besser gesagt: Vielleicht-Single, denn angeblich hat sie derzeit eine heiße Affäre mit dem kanadischen Superstar Drake (30, 'Hotline Bling'). Im Gespräch mit ihrer Gastgeberin wollte sich Jennifer Lopez dazu allerdings nicht äußern. Sie erzählte lediglich - zum wiederholten Male -, dass es einen gemeinsamen Song mit dem Musiker gebe: "Er schickte mir einen Track, bei dem er mich dabei haben wollte. Ich weiß nicht, was er damit tun wird, aber ja [es gibt ein Duett]."