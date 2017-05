Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Endlich ein Mann, der tanzen kann!

Jennifer Lopez (47) ist Tänzerin aus Leidenschaft, ihr Mann sollte da also mithalten können.?

Glücklicherweise hat die Musikerin ('Dance Again') einen Kerl gefunden, der diese Passion mit ihr teilt: ihr Freund Alex Rodriguez (41). Der ehemalige Baseball-Spieler ist demnach nicht nur ein Fan vom rhythmischen Bewegen, sondern auch ein echter Könner seines Fachs, wie J.Lo im Rahmen eines Interviews auf einem Event in New York verriet.

"Alex liebt es total zu tanzen", erklärte sie freudig. Für sie sei das ein echter Glücksfall, denn so muss sie nie alleine das Tanzbein schwingen: "Wir haben immer viel Spaß zusammen."

Bald startet in den USA Jennifers neue TV-Show, in der es ebenfalls ums Tanzen geht. 'World of Dance' ist ein Wettbewerb und Alex durfte die erste Folge schon vorab sehen. Der Sportler ist offenbar sehr begeistert. Noch begeisterter ist wohl nur J.Lo selbst, denn ihre Euphorie kann sie kaum verstecken:

"Ich bin so aufgeregt, ernsthaft. Wenn man etwas produziert und eine Idee hat, arbeiten alle zusammen und man denkt nur: 'Oh mein Gott, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe.'"

Hierzulande dürften wir hingegen leer ausgehen: Wir werden die neue Show von Jennifer Lopez vorerst nicht im deutschen TV genießen dürfen. Schade!