Jennifer Lopez: Ein Stück Pizza am Tag

Jennifer Lopez (47) ernährte sich früher hauptsächlich von Pizza.

Heute kann sich die Sängerin ('Ain't Your Mama') alles leisten, was sie nur will. Das war früher allerdings nicht so. Bevor sie ihren Durchbruch als Tänzerin und Musikerin schaffte, musste Jennifer Lopez auf vieles verzichten. Teilweise hatte sie so wenig Geld, dass sie sich kaum etwas zu essen leisten konnte.

"Ich aß jeden Tag nur ein Stück Pizza - kein Frühstück, kein Mittagessen", erinnerte sie sich während eines Presse-Events für ihre neue Tanzshow 'World of Dance'. "Ich aß das um 18 Uhr, damit es bis zum nächsten Tag reichen würde. So habe ich gelebt, als ich aus dem Haus meiner Mutter auszog und das machte ich ein paar Jahre lang, bevor ich meinen ersten großen Job bekam."

Inzwischen ist J.Lo sowohl als Popstar als auch als Schauspielerin erfolgreich. Die harten Jahre vor ihrem Erfolg möchte sie heute trotzdem nicht missen. "Ich würde das für nichts auf der Welt ändern wollen", betonte die Amerikanerin. Aus diesem Grund freut sie sich jetzt auch besonders auf ihre neue Show - schließlich startete sie früher selbst als Backgroundtänzerin durch. "Da ich mich selbst so sehr bemühen musste, ist das jetzt ein wahr gewordener Traum für mich. Und das sage ich nicht nur einfach so."

Über mangelnde Arbeit kann sich das Multitalent heute wirklich nicht beklagen. Neben der neuen TV-Show ist Jennifer Lopez mit einer Konzertresidenz in Las Vegas sowie den Dreharbeiten für ihre Serie 'Shades of Blue' beschäftigt.