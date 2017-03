Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Besser Freundschaft als Liebe

Jennifer Lopez (47) ist gerne mit Marc Anthony (48) befreundet.

Allerdings ist sich die Sängerin auch ('On The Floor') sicher, dass es nur bei Freundschaft bleiben wird. Im vergangenen Jahr wurden Gerüchte laut, dass sie und der Sänger ('Vivir Mi Vida') wieder zusammen kommen könnten, da sie sich bei den Latin Grammy Awards auf der Bühne geküsst hatten. Alles Quatsch, wie JLo erneut im Interview mit 'The View' bekräftigte. ?Weißt du, für Marc und mich ist es gut, so wie es gerade ist. Es gibt einen Grund, warum wir nicht wieder zusammen sind, aber wir sind großartige Freunde. Wir sind gemeinsam Eltern und wir arbeiten sogar an einem spanischsprachigen Album zusammen.? Also keine Rückkehr des einstigen Traumpaares - zumindest nicht in nächster Zeit. ?Es ist einfach besser für uns, wenn wir uns für die Arbeit treffen. Dann sind wir einfach magisch. Wenn wir auf der Bühne sind und eben sowas machen. Dann sind wir gut, also belassen wir es dabei.?

Aktuell ist Jennifer Lopez Single, die Theorien über ein Liebescomeback mit Marc Anthony sind also schon begründet. Durch eine derartig klare Absage, hat sich das Thema aber wohl erst einmal erledigt.