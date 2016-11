Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence: So schwärmt sie über ihre neue Liebe

Jennifer Lawrence (26) hat ihrem neuen Freund Darren Aronofsky (47) ganz öffentlich einen Knutscher aufgedrückt.

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass sich die Oscarpreisträgerin ('Silver Linings') in den 21 Jahre älteren Regisseur ('Black Swan') verliebt hat. Jetzt scheint die neue Hollywood-Romanze auch offiziell zu sein: Während eines Dates in New York City hielten die zwei am Mittwoch [2. November] nicht nur Hände, sondern tauschten auch sichtlich verknallt einen Kuss aus. Die Fotos dieser romantischen Begegnung sind auf der Webseite der 'Daily Mail' zu sehen, dabei ist unschwer zu erkennen, dass die beiden Turteltauben wie von Amors Pfeil getroffen sind.

Näher kamen sich Jennifer und Darren angeblich im Laufe des Sommers während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film, der bisher noch keinen Titel trägt. "Sie haben seitdem viel Zeit miteinander verbracht und unverbindlich gedatet", gab ein Eingeweihter vergangenen Monat gegenüber 'People.com' preis.

Zuletzt bandelte die Schauspielerin mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (39, 'Hymn For The Weekend') an, nachdem sie mehrere Jahre lang ihren 'X-Men'-Co-Star Nicholas Hoult (26, 'Mad Max: Fury Road') ihren Freund genannt hatte. Ihr neuer Beau ist hingegen der Exmann von Rachel Weisz (46, 'The Light Between Oceans'). Mit der Leinwand-Beauty war er von 2001 bis 2010 liiert und zusammen ziehen sie den zehnjährigen Sohn Henry groß. Mit Jennifer Lawrence hat er sich jetzt erneut eine schauspielernde Grazie geangelt.