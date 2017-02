Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Knäble: “Wir wünschen uns Kinder!”

Jennifer Knäble (36) möchte Mama werden.

Seit zwei Jahren ist die RTL-Moderatorin ('Guten Morgen Deutschland') mit dem Radio-DJ Felix Moese (36) liiert und inzwischen plant das Paar seine Hochzeit. Nachwuchs wird dann wohl auch nicht mehr lange auf sich warten, wenn man der TV-Blondine glauben will.

"Wir sind beide absolute Familienmenschen und wünschen uns auf jeden Fall Kinder", verriet Jennifer gegenüber der 'Bild'. "Was gibt es Schöneres, als eine kleine, eigene Familie?!"

Einen Hochzeitstermin haben die Fernsehfrau und ihr Zukünftiger derweil noch nicht festgelegt, denn: "Wir genießen gerade den Moment auf Wolke sieben." Einen Ort haben die Liebenden hingegen schon gefunden: "Das Ja-Wort möchten wir uns, wenn es dann soweit ist, gerne auf unserer Lieblingsinsel Mallorca geben. Das wissen wir bereits", enthüllte die Braut in spe.

Besonders gut verstehen sich die zwei Moderations-Profis übrigens dank ihrer ähnlichen Jobs. Für diese müssen sie nämlich beide immer sehr früh ins Bett und auch sehr früh wieder aufstehen. Im Interview mit dem 'Closer'-Magazin sagte Jennifer Knebel vergangenes Jahr: "Mein Freund ist Radio-Moderator in Frankfurt und moderiert auch ab und zu die Morning-Show. Das heißt, manchmal senden wir morgens parallel und telefonieren dann nachts so gegen vier Uhr, wenn er aufsteht und ich meistens gerade in der Maske sitze. Er hat also vollstes Verständnis, denn er kennt die Bedingungen ja selbst allzu gut."

