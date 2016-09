Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Garner: Ihre Tochter geht online

Jennifer Garner (44) hat ihrer Tochter widerwillig einen Zugang zum Internet gegeben.

Die Hollywood-Beauty ('30 über Nacht') zieht mit ihrem Noch-Ehemann Mann Ben Affleck (44, 'Argo') die Kinder Violet (10), Seraphina (7) und Samuel (4) groß und die Älteste kommt jetzt in das richtige Alter für moderne Technologie: "Wir hatten gerade erst einen Elternabend in ihrer Schule und fragten uns anschließend, ob sie einen Computer braucht", erinnerte sich Jennifer im Interview mit 'Today.com'. "Die Kinder brauchen schließlich irgendeine Art von Gerät oder Computer, um ihre Hausaufgaben zu machen. Unsere Tochter hat keines dieser Dinge und sie scheint die Einzige in ihrer Klasse zu sein, die sowas nicht hat."

Anscheinend ist der Schauspielerin nicht ganz mulmig dabei zumute, trotzdem überließ sie Violet einen alten Laptop. "Ich breche deshalb ein wenig in Panik aus. Sie benutzt noch keine sozialen Medien - ihre Schule verbietet Social Media bis zur sechsten Klasse. Aber ich weiß, dass es bald bevorsteht."

Von ihrem Gatten hat sich Jennifer inzwischen übrigens getrennt: Ihr Ehe-Aus gaben sie und Ben im Juni 2015 nach zehn verheirateten Jahren bekannt, ein enges Verhältnis pflegen sie offenbar mmer noch. Das enthüllte die dreifache Mama im August - ebenfalls bei 'Today'. Außerdem erklärte sie: "Da hat man keine Wahl, so muss es einfach sein."

Gerüchten zufolge sollen Jennifer Garner und ihr Mann aber auch wieder romantische Bande geknüpft haben, es bleibt also abzuwarten, ob tatsächlich eine Scheidung folgt.