Jennifer Garner: Also, Brad und ich …

Jennifer Garner (44) hat die Paparazzi veräppelt.

Die Schauspielerin ('Alias') ist seit Monaten aufgrund ihrer Ehe mit Ben Affleck (44, 'Gone Girl') in den Schlagzeilen. Die beiden hatten sich schon vor längerer Zeit getrennt, geben der Klatschpresse aber immer noch Rätsel auf, denn die Scheidungspapiere sind anscheinend noch nicht unterschrieben worden, beide haben angeblich noch keine neuen Partner und gehen stattdessen von Zeit zu Zeit gemeinsam mit den Kindern essen und fahren mit ihnen in den Urlaub. Die Paparazzi und Journalisten, gierig auf die aktuellsten Entwicklungen, lauern Jennifer also regelmäßig auf. So auch, als sie nach dem Sport einen Kaffee holen wollte und auf der Straße von Fotografen belagert wurde. Statt sich aber über ihren Beziehungsstatus mit Ben zu äußern, scherzte Jennifer Garner:

"Brad Pitt und ich daten jetzt."

Als ein Paparazzo nachfragte: "Du datest Brad Pitt?", bejahte Jennifer und brachte damit die Meute zum Lachen, bevor sie selbst anfing zu kichern und in ihr Auto stieg.

Im März dieses Jahres erst hatte die Darstellerin ihre Ehe zu Ben mit der von Brad Pitt und Jennifer Aniston verglichen, die heute noch immer wieder gefragt werden, ob sie nicht doch noch zusammenfinden. "Als sich Jennifer Aniston und Brad Pitt getrennt haben, habe ich mit jeder Faser meines Körpers gehofft, dass sie wieder gemeinsam glücklich werden", hatte Jennifer Garner im Gespräch mit der 'Vanity Fair' gestanden. Sie und Ben Affleck haben sich bereits im Juni 2015 getrennt.