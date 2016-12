Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Aniston: Geschenke einfach weiterverschenken

Jennifer Aniston (47) verschenkt ungeliebte Präsente weiter.

Die Schauspielerin ('Office Christmas Party') gestand, dass sie Weihnachtsgeschenke, die ihr nicht gefallen, manchmal einfach an Freunde weitergibt - und somit sogar Geld spart. "Natürlich habe ich das schon gemacht", plauderte sie im Interview mit 'BBC Radio 1' aus. "Ich bin normalerweise offen und ehrlich damit ? Ich finde nicht, dass das eine schlechte Sache ist."

Zu offen und ehrlich scheint sie dann aber doch nicht sein zu wollen: Welche Geschenke sie schon einmal weitergegeben hat, wollte der Hollywoodstar nämlich nicht verraten. Schließlich könnten ihre Freunde ja so herausfinden, was sie getan hat.

An Weihnachten geht es Jennifer, die seit 2015 mit Schauspieler Justin Theroux (45, 'The Leftovers') verheiratet ist, aber sowieso viel mehr um das Zusammensein mit ihren Liebsten als um Präsente. "Das macht Spaß mit der Familie und Freunden und es ist so schön, an Weihnachten zu Hause zu sein", erklärte sie dem 'Belfast Telegraph'. Wie ihr perfektes Fest aussieht? "Tolle Musik, gutes, warmes, gemütliches Essen, ein toller Kamin, die richtige Alchemie aus Menschen und Mistelzweigen - man muss etwas Mistelzweig haben", beschrieb sie ihr ideales Weihnachten.

Hoffen wir mal, dass Jennifer Anistons Festtage auch so aussahen.