Jeffrey Dean Morgan: Erstaunt über ‘The Walking Dead’-Fans

Jeffrey Dean Morgan (50) ist sehr beeindruckt, wie groß die Begeisterung von 'The Walking Dead'-Anhängern ist.

Der Schauspieler ('Grey's Anatomy') spielt in der Zombie-Serie an der Seite von Andrew Lincoln und Norman Reedus den sinistren Negan. Die Herren verstehen sich wunderbar und können nur staunen, was Fans alles machen, um sie mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. "Wir leben wirklich ein einer Blase", kommentierte der Amerikaner gegenüber dem Magazin 'Interview'. "ich hänge viel mit Reedus ab, wir verbringen viel Zeit miteinander. Neulich hielten wir an einer Tankstelle irgendwo im Nirgendwo an und innerhalb der drei Minuten, die wir da getankt habe, riefen Leute andere an und plötzlich stehen da 100 Leute und wir kommen nicht mehr aus der Tankstelle. Wir posierten dann für Fotos, aber ich habe so etwas noch nie erlebt."

Der Star kann die Begeisterung gut verstehen, denn er war selbst Fan von 'The Walkind Dead' bevor er in der Serie einstieg. "Ich hatte die Serie schon vorher geschaut, es war eine der wenigen Serien, die ich aufgenommen habe. Ich habe in den letzten Jahren so viel gearbeitet, da fehlt mir die Zeit zum Schauen von Serien, aber bei ihr habe ich eine Ausnahme gemacht", grinste Jeffrey Dean Morgan, der jetzt nur noch in der Welt unentdeckt bleibt, wenn er einen Motorradhelm trägt.

