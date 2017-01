Allgemein | STAR NEWS

Jeff Goldblum: Das zweite Kind ist unterwegs

Jeff Goldblum (64) wird nochmal Papa.

Mit seiner Frau, der Gymnastikerin Emilie Livingston, hat der US-Schauspieler ('Jurassic Park') bereits den 15 Monate alten Sohn Charlie - und der kann sich nun offenbar auf ein Geschwisterkind freuen! Auf Instagram bestätigte Emilie ihr Schwangerschaft selbst und schrieb zu einem Bild, auf dem sie grazil auf einem Fass balanciert: "Ich bin 15 Wochen schwanger in diesem Foto und ich freue mich total auf den Zuwachs für die Goldblum-Familie." Außerdem enthüllte die Kontorsionistin, dass das Baby voraussichtlich Anfang April zur Welt kommen wird.

Bevor der kleine Charlie zur Welt kam, war Jeff übrigens kinderlos - und das obwohl er vor seiner Ehe mit Emilie bereits zweimal verheiratet war. Von 1980 bis 1986 nannte er Patricia Gaul seine Frau, bevor er 1987 Geena Davis das Jawort gab. Die Ehe endete 1990.

Dass er in seinen Sechzigern noch Vater werden würde, hatte der Filmstar indes nicht erwartet. Vor einiger Zeit gestand er dem Magazin 'Parade': "Ich hatte wirklich nie darüber nachgedacht - bis Emilie daherkam. Ich bin jetzt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Ich wollte sie unbedingt heiraten und versuchen, ein Baby mit ihr zu bekommen."

Und der Nachwuchs ließ auch nicht lange auf sich warten: Am Hochzeitstag des Paares im November 2014 erfuhren die beiden Turteltauben, dass sie schon bald nicht mehr allein sind. Demnächst wird die Familie von Jeff Goldblum dann noch größer ...