Jeff Goldblum: Das zweite Kind ist da!

Jeff Goldblum (64) hat erneut Nachwuchs bekommen.

Gemeinsam mit der kanadischen Gymnastikerin Emilie Livingston (34) hat der Schauspieler ('Independence Day') bereits den kleinen Sohn Charlie Ocean, der im Juli 2015 das Licht der Welt erblickte. Jetzt hat der Junge ein Geschwisterchen, wie die überglückliche Mama selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt gab:

"Ich kann nicht glauben, dass es schon eine Woche her ist", so Emilie am Freitag [14. April]. "Charlie Ocean ist so ein süßer und fürsorglicher älterer Bruder. Wir könnten nicht glücklicher sein!"

Anscheinend heißt der Neuzuwachs River Joe - also ein weiterer Junge für die Promi-Familie. Papa Jeff wurde übrigens auch für seinen Einsatz gelobt: "[Er] ist unser Fels und ist weiterhin ein außergewöhnlich liebevoller und leidenschaftlicher Vater! Ich liebe meine Jungs!", schwärmte Emilie Livingston.

Verheiratet sind der Hollywoodstar und die Verbiegungs-Künstlerin seit 2014. Dass sie wieder schwanger sind, gaben sie im Februar bei der Vanity Fair Oscar Party preis.

Jeff Goldblum mag mit seinen 64 derweil schon ein älterer Vater sein, missen möchte er diese Erfahrung aber nicht mehr, wie er vor einiger Zeit dem US-Magazin 'Parade' enthüllte: "Ich hatte das nie in Betracht gezogen - bis Emilie daher kam. Ich bin jetzt in einer ganz andere Position. Ich wollte sie unbedingt heiraten und Kinder mit ihr kriegen."

