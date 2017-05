Allgemein | STAR NEWS

Jason Derulo: Mein neues Album hat viele Facetten

Jason Derulo (27) möchte seine Fans auf eine Achterbahnfahrt mitnehmen.

Der Musiker bereitet sich momentan auf die Veröffentlichung seines neuen Albums '777' vor. Wer aber gedacht hat, dass darauf nur Songs wie sein aktueller Hit 'Swalla' mit Nicki Minaj (34) zu hören sein werden, irrt sich.

"Es sind Partytracks drauf, aber auch Songs, die mich von meiner verletzlichen Seite zeigen", stellte der R'n'B-Star gegenüber 'klatsch-tratsch.de' klar. "Es ist also sehr vielseitig. Quasi wie eine Achterbahnfahrt mit allen Höhen und Tiefen."

Ein paar Details zur Platte gab Jason ebenfalls preis. So verriet er, was es mit dem Titel auf sich hat: "Die Sieben ist eine Glücksnummer und gleichzeitig auch eine Spirituelle Zahl. 777 ist auch der Code für Jackpot. Sieben ist eine Zahl, die lang genug für ein Album ist, aber trotzdem noch Lust auf mehr macht. Ich werde das Album also in drei Teilen veröffentlichen, die jeweils aus sieben Songs bestehen, in einem dreimonatigen Rhythmus. Ich will den Leuten mehr Material in einer kurzen Zeit geben."

Momentan ist Jason aber nicht nur mit seiner Musik beschäftigt, ganz nebenbei arbeitet er an seiner Modelinie LVL XIII, die im August auf den Markt kommen soll. Außerdem hegt er noch einen ganz bestimmten Traum: So hat er nach Gastrollen in TV-Serien große Lust, in einem Hollywoodfilm mitzuspielen.

"Das will ich schon so lange machen, aber ich werde immer wieder von der Musik angesteckt. Ich will mir aber wirklich etwas Zeit dafür nehmen und ernsthaft schauspielern. Das hat mir schon immer gefallen und ich habe das sogar an der Uni gemacht, ich war auf einem Musiktheater-College", gab Jason Derulo im 'Daily Star' preis.