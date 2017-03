Allgemein | STAR NEWS

Jared Leto: Hauptfigur im neuen ‘TRON’?

Jared Leto (45) könnte in 'TRON 3' die Hauptfigur spielen.

Nachdem es lange still war, um den dritten Teil der Sci-Fi-Serie wurde jetzt der Name des Darstellers ('Fight Club') mit dem Streifen in Verbindung gebracht. Dass es überhaupt zu einem neuen Ausflug in die digitale Welt des Filmes kommt, stand lange auf der Kippe. Die Rechte der Reihe liegen nämlich bei 'Disney' und die haben momentan mit der 'Marvel' und 'Star Wars'-Reihe genug zu tun - zumal sich die beiden Franchises auch finanziell mehr lohnen. Das sieht auch Regisseur Joseph Kosinski (42, 'Oblivion') so, der 2010 'TRON: Legacy' auf die Leinwand brachte. Mit 'Collider' sprach er über die Zukunft der Reihe: ?Ich glaube, dass ich sagen kann: TRON 3 ist aktuell eingefroren. Er [der Film] ist da. Er ist nicht tot. Er lebt, aber er wartet darauf, dass die richtige Zeit kommt, um weiterzumachen.?

Wie einige Insider jetzt jedoch verraten haben, scheint die Rückkehr der Reihe näher als gedacht, denn Joker-Darsteller Jared Leto scheint für das Projekt im Gespräch zu sein. Bestätigt ist noch nichts, doch sowohl die 'Disney'-Chefs, als auch der Schauspieler scheinen Lust aneinander und an dem Projekt zu haben. Ob der ursprünglich angedachte Titel 'TRON Ascention' bestehen bleibt ist ebenso fraglich, wie die Rolle des Regisseurs. Eigentlich sollte Kosinski Jared Leto hier beistehen, doch seine Zukunft für 'TRON' ist aktuell ungewiss.