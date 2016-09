Allgemein | STAR NEWS

Jared Leto: Er wird zu Andy Warhol

Jared Leto (44) wird Andy Warhol (?58) in einem Film über dessen Leben spielen.

Der 1987 verstorbene Künstler war zweifelsohne einer der bekanntesten und bedeutendsten Vertreter der Pop-Art-Szene, nun wird sein aufregendes Leben verfilmt. Leto wird in dem Biopic nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern gemeinsam mit Michael De Luca (51, 'The Social Network') auch produzieren. Das Drehbuch, das auf der Warhol-Biografie von Victor Brockris basiert, wird Terence Winter (55, 'The Wolf of Wall Street') schreiben. Ein Regisseur für das Projekt wurde bisher noch nicht bekanntgegeben.

Jared Leto und Michael De Luca sicherten sich schon vor Jahren die Rechte am Buch 'Warhol: The Biography', erst jetzt kommt das Projekt allerdings in die Gänge. Wann der Streifen in die Kinos kommen wird, ist derzeit noch nicht klar.

Andy Warhol selbst drehte unzählige Filme, zudem trat er immer wieder in Werbespots und Musikvideos auf. Auch im Kinofilm 'Tootsie' war er zu sehen.

Jared Leto wird unterdessen nicht der erste sein, der Andy Warhol darstellt. Jared Harris (55) gab den Künstler beispielsweise 1996 in 'I Shot Andy Warhol', im selben Jahr spielte David Bowie (?69) ihn in 'Basquiat'. Guy Pearce (48) mimte das Genie 2006 in 'Factory Girl'.

Andy Warhol verstarb 1987 überraschend und unter ungeklärten Umständen an den Komplikationen einer Gallenblasenoperation in New York.