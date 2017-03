Allgemein | STAR NEWS

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Ganz schön verliebt

Janni Hönscheid (26) schwärmt von ihrem Peer Kusmagk (41).

Die Profisurferin und der Moderator könnten glücklicher nicht sein: Seit sie sich vergangenen Sommer im Rahmen der Reality-Show 'Adam sucht Eva - Promis im Paradies' kennenlernten, sind die beiden Hals über Kopf verliebt. Anfang des Jahres bestätigten sie dann die frohe Botschaft: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das wird auf einem Urlaubsschnappschuss, den Janni auf Instagram teilte, auch mehr als deutlich. Auf dem Foto stehen die Sportlerin und der TV-Star schwer verliebt beim Sonnenuntergang am Wasser, Peer legt seiner Liebsten von hinten zärtlich die Arme auf den Bauch.

Die Liebeserklärung, die Janni ihrem Freund unter dem Bild machte, ist aber mindestens ebenso schön wie das romantische Foto. "Ich blicke in die Zukunft, etwas, das ich sonst nie getan habe. Wenn mich jemand gefragt hat, wo ich mich in ein paar Jahren sehe, wusste ich es nicht", schrieb sie darunter. "Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Das wusste ich schon immer. Aber das Leben hat noch einen draufgesetzt, als ich dachte, schon alles gesehen zu haben ? Zum richtigen Zeitpunkt, auf die seltsamste Art und Weise hat es mir den Mann meiner Träume gebracht und mich an einen Ort, den ich mir nie hätte vorstellen können. Es hat sogar meine Silhouette verändert!"

So habe ihr das Leben auf diesem Weg gezeigt, dass man niemals annehmen sollte, seine wildesten Träume schon zu leben. So sei es zwar natürlich immer einfacher, bei dem zu bleiben, was man bereits kennt, aber trotzdem sollte man sich selbst herausfordern und aus seiner Komfortzone ausbrechen: "Ich habe verstanden, dass eine Meerjungfrau kein Kostüm und tropisches Wasser braucht. Was sie braucht, ist Tiefe und Mut, ihren eigenen Weg zu gehen."

Und genau das tun Janni Hönscheid und Peer Kusmagk ja.

