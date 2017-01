Allgemein | STAR NEWS

Janet Jackson: Zum ersten Mal Mutter

Janet Jackson (50) hat allen Grund zur Freude.

Die Popsängerin ('Rhythm Nation') und ihr Millionärsehemann Wissam Al Mana (42) sind am Dienstag [3. Januar] zu glücklichen Eltern geworden.

"Janet Jackson und Ehemann Wissam Al Mana haben ihren ersten Sohn Eissa Al Mana willkommen geheißen", ließt man in einem Statement der Sängerin, das sie bei 'People.com' veröffentlichte. "Janet hatte eine stressfreie und wohlbehaltene Empfängnis und erholt sich gut."

Janet brach im März 2016 nach Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft ihre 'Unbreakable World Tour' bis 2017 ab, damit sie sich voll und ganz auf ihre Familienplanung konzentrieren konnte. "Wir sind im zweiten Abschnitt der Tour und es gab eine plötzliche Wendung", erklärte der Popstar damals in einem Twitter-Video. "Ich dachte, es ist wichtig, dass ihr es als erstes wisst. Mein Ehemann und ich planen eine Familie, also werde ich die Tour verschieben."

Wie eine echte Schwangerschaftsnachricht klang das zu dieser Zeit noch nicht. Die absolute Gewissheit kam erst im Oktober, als Janet sich mit Babybauch für das 'People'-Magazin fotografieren ließ. "Danke für diesen Segen", kommentierte sie damals.

Doch angeblich soll der kleine Eissa, der nun zur Welt kam, nicht Janets erstes Kind sein. Mit Exmann James DeBarge (53, 'Rhythm of The Night') soll sie eine Tochter haben. Er behauptete bei der U.S.-Show 'Growing Up Hip Hop' zumindest, dass es ein Baby gegeben haben soll, das die Sängerin zur Adoption freigegeben haben soll. Die angebliche Mutter hat sich dazu nie geäußert und wird es wahrscheinlich auch nicht.

Jetzt hat Janet Jackson auch erstmal alle Hände voll mit ihren Sohn zu tun.