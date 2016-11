Allgemein | STAR NEWS

Janet Jackson: Sie bricht Schweigen über Schwangerschaft

Janet Jackson (50) geht es gut.

Die Musikerin ('Rhythm Nation') hatte im Oktober dieses Jahres erklärt, dass sie ein Kind erwartet. Ihr Ehemann Wissam Al Mana ist der Vater. Seit der Veröffentlichung dieser Nachricht war es jedoch wieder still um den Star geworden, der es vorzog, sich im Privaten um die Schwangerschaft zu kümmern. Nun hat sich Janet an Twitter gewandt, um ein Update zu geben. Sie schrieb: "Hallo Leute. Es ist nun schon eine Weile her ? aber ich höre euch noch ? Ich fühle eure Liebe und eure Gebete ? Danke ? und mir geht es gut ? Al Hamdu lillah." Der letzte Satz ist ein arabisches Zitat, das übersetzt bedeutet "Gott sei gepriesen".

Erst vor einer Woche hatte ihr Exmann James DeBarge die Bombe platzen lassen und behauptet, er habe eine heimliche Tochter von Janet Jackson. Die Sängerin war mit ihm von 1984 bis 1985 verheiratet und habe die gemeinsame Tochter angeblich zur Adoption freigegeben. Die Sprecher des Stars haben sich zu dieser Behauptung allerdings noch nicht geäußert.

Die Jackson-Familie dürfte derzeit auch eher mit den Vorbereitungen für die Geburt beschäftigt sein. Janets Bruder Jermaine hatte sich bereits gegenüber 'Us Weekly' geäußert und erklärt, wie aufgeregt sie ist: "Ich bin stolz, bald Onkel zu sein und kann es gar nicht abwarten, zu sehen, wie das Baby aussehen wird. Sie wird eine großartige Mutter sein, weil sie sehr hart ist, sehr streng. Ich sage ihr immer, 'Wenn du irgendwelche Elternratschläge brauchst, lass es mich wissen, weil niemand Windeln besser wechseln kann als ich." Ob Janet dieses Angebot annehmen wird, bleibt abzuwarten.