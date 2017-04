Allgemein | STAR NEWS

Janet Jackson: Ist sie wieder Single?

Janet Jackson (50) hat sich anscheinend von ihrem Mann Wissam Al Mana (42) getrennt.

Die Sängerin ('Rhythm Nation') und der Geschäftsmann lernten sich 2012 kennen und lieben. Erst im Januar dieses Jahres wurde das scheinbar glückliche Paar dann noch Eltern - das Glück schien perfekt.

Doch die Idylle schien nur Fassade zu sein, denn jetzt berichtet ein Insider gegenüber 'The Mail on Sunday', dass sich das Paar schon kurz nach der Geburt getrennt habe. ?Leider haben sich Janet und Wissam dazu entschieden, dass es nicht hat sein sollen und dass sie von nun an getrennte Wege gehen werden. Beide sind viel beschäftigte Leute, aber dennoch sind sie auch gute Eltern, selbst wenn sie von nun an getrennt sind. Alles verlief freundschaftlich und Eissa bleibt erst einmal bei seiner Mutter, die sich aktuell in London aufhält.?

Der gemeinsame Sohn bleibt also bei Mama Janet, aber es scheint nicht so, als habe sie das alleinige Sorgerecht. Nach bösem Blut klingt diese Trennung wahrlich nicht.

Die Gerüchte über eine Trennung halten sich schon länger, da Janet Jackson immer wieder ohne Ehering gesichtet wurde. Offenbar waren diese Gerüchte und Vermutungen doch nicht nur an den Haaren herbeigezogen. Bisher haben sich Janet und Wissam noch nicht offiziell zu den Behauptungen geäußert.