Janet Jackson: Erstes Foto vom Wonneproppen

Janet Jackson (50) lässt ihre Fans an ihrem Mamaglück teilhaben.

Die US-Sängerin ('Rhythm Nation') brachte zwar bereits im Januar einen kleinen Jungen namens Eissa auf die Welt, hütete diesen bisher allerdings wie ein Geheimnis. Auf Instagram teilte sie jetzt allerdings einen Schnappschuss von sich und ihrem Sohnemann. Dazu schrieb sie: "Mein Baby und ich nach einem Nickerchen."

Mit dem Vater des Sprösslings, dem Milliardär Wissam Al Mana, ist Janet inzwischen allerdings nicht mehr zusammen. Das Paar trennte sich kürzlich nach fast fünf Jahren Ehe voneinander, liefert sich aber keinesfalls eine Schlammschlacht. Die Gründe für ihre Trennung gaben die beiden zwar nicht bekannt, ein Nahestehender enthüllte allerdings gegenüber 'People', dass die kulturellen Unterschiede zwischen der Amerikanerin und dem Geschäftsmann aus Qatar einfach zu groß waren. "Jahrelang hat Janet versucht, sich seiner Kultur anzupassen. Weil sie nicht in dieser Kultur groß geworden ist, war es eine große Herausforderung für sie. Sie hatte oft das Gefühl, Wissam zu enttäuschen."

Der Noch-Ehemann der Musikerin scheint derweil noch viele Gefühle für seine Ex zu haben - auf seiner offiziellen Webseite hat er ihr sogar eine ganze Rubrik unter dem Titel 'Love' (also 'Liebe') gewidmet. "An den wunderschönsten Menschen der Welt: Danke für deine göttliche Liebe, deine ewige Unterstützung und dafür, dass du meine beste Freundin bist", heißt es in der Widmung für Janet Jackson.