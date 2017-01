Allgemein | STAR NEWS

Jane Fonda: Ein neuer Abschnitt mit 79

Jane Fonda (79) und Richard Perry (74) haben sich getrennt.

Die Schauspielerin ('Klute') und der Musikproduzent hatten sich 2009 in einem Krankenhaus kennen gelernt. Jane hatte dort künstliche Knie bekommen und ihren zukünftigen Partner durch Zufall getroffen. Nun haben beide in einem Statement gegenüber der 'New York Post' enthüllt, dass es aus zwischen ihnen sei.

Das gemeinsame Anwesen steht bereits für einen Preis von umgerechnet etwa zehn Millionen Euro zum Verkauf. Jane selbst wirbt in einem Video auf der Plattform Vimeo für den Kauf der Villa, die bislang anscheinend noch keinen Abnehmer gefunden hat.

Vor ihrer Beziehung mit Richard war die Leinwandgrazie mit Ted Turner verheiratet, von dem sie sich 2001 getrennt hatte. Vor ihrer Ehe mit dem schwerreichen Medienunternehmer war sie mit Tom Hayden verheiratet, dessen Vorgänger war der Regisseur Roger Vadim, der sie in dem Film 'Barbarella' in Szene gesetzt hatte.

Tom Hayden, der 2016 verstarb, war ein politischer Aktivist, mit dem sich Jane zweifellos ergänzt haben dürfte, denn auch die Schauspielerin setzt sich seit jungen Jahren für das ein, was sie für richtig hält. Erst vor Kurzem protestierte sie lautstark gegen die North Dakota Access Pipeline, die durch ein Siouxgebiet in den USA verlaufen sollte, bevor der Plan von Barack Obama (55) gestoppt werden konnte. Nun droht Donald Trump (70, 'Kevin allein in New York') allerdings, die Pläne für den Bau wieder aufzunehmen. Es ist zu erwarten, dass Jane Fonda sich diesbezüglich bald wieder zu Wort melden wird - mit tatkräftiger Unterstützung, denn zahlreiche weitere Promis wie Shailene Woodley (25, 'Allegiant') und Mark Ruffalo (49, 'Avengers') haben sich ebenfalls gegen die Pipeline gestellt.