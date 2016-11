Allgemein | STAR NEWS

Jana Ina Zarrella: Mama-Blog für Aldi

Jana Ina Zarrella (39) hat einen neuen Job: Bloggerin für Aldi Süd.

Die Moderatorin ('Catwalk 30+') schreibt bereits für ihren eigenen Blog, 'Ninas Mama Blog', wird dies aber in Zukunft auch für den Discounter machen. "Ich finde es toll, wenn man sich mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, austauschen kann," freute sich Jana Ina Zarrella in einem Statement. "Als Mama erlebt man täglich so viele spannende Dinge!"

Zudem ergatterte die zweifache Mutter einen Job als Markenbotschafterin für die Aldi-Babykostmarke Milasan. Katrin Krukenberg von Aldi Süd schwärmte von der gebürtigen Brasilianerin als Werbegesicht: "Sie ist mit ganzem Herzen Mutter und strahlt dabei so viel positive Energie aus."

Jana Ina ist seit 2005 mit dem ehemaligen Bro'Sis-Sänger Giovanni Zarrella (38, 'I Believe') verheiratet, die beiden haben den siebenjährigen Gabriel und eine dreijährige Tochter, deren Namen sie nicht verraten wollen. Die Fernsehschönheit regte sich unlängst über Eltern auf, die ihre Kinder zu Miss-Wahlen schicken oder sie zum Marathon zerren. Ihrer Meinung sollten die lieben Kleinen auch mal nichts zu tun haben: "Die Wahrheit ist, dass wir Eltern manchmal viel zu viel von unseren Kindern verlangen und manchmal dabei vergessen, dass auch sie Freizeit brauchen. Es tut Kindern gut auch mal Langeweile zu haben - erst ab diesem Moment werden sie kreativ und erfinden neue Spiele oder Beschäftigungen", befand Ina Jana Zarrella in ihrem Blog.