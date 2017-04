Allgemein | STAR NEWS

Jan Böhmermann: Erobert er jetzt die USA?

Jan Böhmermann (36) ist am Montag zu Gast in einer US-Late-Show.

Eigentlich wollte der Moderator ('Neo Magazin Royale') schon vor einem Jahr bei 'Late Night with Seth Meyers' auftreten, doch damals kam ihm eine Kleinigkeit dazwischen: sein Schmähgedicht über Türkei-Präsident Erdogan und die darauf folgende Eskalation. Nun holt Böhmermann diesen Auftritt nach und stattet dem Kollegen am 24. April einen Besuch ab, das verkündete das US-Portal 'Broadway World' mit seiner Gästeliste für die kommenden Ausgaben von 'Late Night with Seth Meyers'.

Ob es da auch zu einem musikalischen Auftritt von Jan Böhmermann und seinem Alter Ego Jim Pandzko kommen wird? Der konnte mit seinem Satire-Song 'Menschen Leben Tanzen Welt' sogar auf Platz eins der Amazon- und iTunes-Charts stürmen - in den offiziellen deutschen Charts reichte es immerhin für Platz zehn.

Musikschüler in Köln können sich darüber freuen. "Meine sämtlichen Einnahmen aus dem Verkauf von 'Menschen Leben Tanzen Welt' und die GEMA-Kohle gehen zur nachhaltigen Förderung des Musikstandortes Deutschland an die Stiftung Rheinische Musikschule", erklärte der Komiker auf seiner Facebook-Seite.

Ob Jan Böhmermann am Montagabend eine neue, internationale Version seines Hits (wie wäre es mit 'People Life Dancing World'?) vorstellen wird, erfahren wir dann in Seth Meyers Late-Night-Show.