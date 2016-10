Allgemein | STAR NEWS

Jamie Lee Curtis: Trump sollte sich entschuldigen

Jamie Lee Curtis (57) möchte, dass sich Donald Trump (70) bei Lindsay Lohan (30) entschuldigt.

Der Präsidentschaftskandidat hatte sich 2004 in einem Radiointerview über die junge Schauspielerin ('Ein Zwilling kommt selten allein') lustig gemacht. Zu Moderator Howard Stern (62) sagte er über die damals 18-jährige Lohan: "Die hat was, oder? Aber man muss Sommersprossen mögen. Ich habe eine Nahaufnahme von ihrer Brust gesehen und da sind eine Menge Sommersprossen." Als sei das nicht genug, sprach der Geschäftsmann noch darüber, wie seiner Meinung nach wohl der Sex mit dem damaligen Teenager aussehen würde: "Sie ist sehr verzweifelt und deswegen gut im Bett. Wie kommt es, dass immer die verzweifelten, also die wirklich verzweifelten Frauen die Besten im Bett sind?"

Die Aufnahmen waren in der vergangenen Woche von CNN ausgegraben worden. Jetzt meldet sich auch Lohans damalige Schauspielpartnerin Jamie Lee Curtis zu Wort. Die beiden Schauspielerinnen traten Seite an Seite in der Komödie 'Freaky Friday' auf. Die Hollywoodlegende forderte via Instagram: "Ich bin entsetzt. Lindsay brauchte Hilfe und Führung. Nicht deine widerlichen, obszönen und lüsternen Kommentare. DU bist ein Präsidentschaftskandidat." Zusätzlich zum Post sprach Jamie mit 'Access Hollywood': "Er [Trump] sollte sich bei ihr entschuldigen, bei ihrer Familie, und er sollte sich bei allen Müttern entschuldigen, deren Töchter eine schwere Phase durchgemacht haben, in der ein Mann sich über die Schwierigkeiten lustig gemacht hat. Es ekelt mich an." Ob und wie Donald Trump auf Jamie Lee Curtis Forderungen eingeht, bleibt abzuwarten.