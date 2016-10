Allgemein | STAR NEWS

James Franco: Er wird verklagt

James Franco (38) muss sich mit der Klage eines Fotografens rumschlagen.

Der Hollywoodstar ('Das ist das Ende') soll David Tonnessen vor zwei Jahren auf einem Konzert von Popsängerin Lana Del Rey (31, 'Young and Beautiful') grundlos tätlich angegriffen haben. Angeblich leidet der Fotograf noch heute an den Folgen und verklagt James jetzt auf Schadenersatz, wie 'TMZ' berichtete.

Damals machte David bei ihrem Auftritt auf dem Hollywood Forever Cemetery Bilder von der Musikerin, als er hinter sich einen Tumult bemerkte. Als er sich daraufhin umdrehte, sah er James, der dann angeblich völlig unprovoziert auf den Fotografen losgegangen sein und ihm den Kopf in den Bauch gestoßen haben soll.

So heißt es in den Gerichtsdokumenten des Klägers, dass der Darsteller " ziemlich dämonisch lächelte", als er von Tonnessen entdeckt wurde. Dann stieß er ihn mit "einer ausdruckslosen Miene der Freude auf seinem Gesicht" zu Boden. Danach verschwand James offenbar in der Menge und ließ ihn einfach liegen.

Nach dem Vorfall musste der Fotograf ins Krankenhaus und trug "ernste und permanente körperliche und psychologische Verletzungen" davon. Deshalb verklagt er den Amerikaner jetzt wegen Misshandlung, Körperverletzung und vorsätzlicher Erzeugung emotionaler Schäden. So fordert er Schadenersatz und möchte, dass James Franco unter anderem für seine medizinischen Ausgaben aufkommt.