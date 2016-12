Allgemein | STAR NEWS

James Franco: Ein Nullchecker in Sachen Liebe

James Franco (38) ist schon lange Single und das wird sich vermutlich auch so bald nicht ändern.

Der Schauspieler ('Ananas Express') trennte sich 2011 von seiner Freundin Ahna O'Reilly (31, 'The Help') und ist seitdem wieder auf dem Markt. Seit der Trennung hat man keine feste Freundin mehr an der Seite des Exzentrikers gesehen. Das liegt bestimmt auch an seinem vollen Terminplan. Aktuell hat der Künstler über 20 offene Projekte und das alleine in der Filmbranche. Nebenher ist James noch Schriftsteller, bildender Künstler, Model, ein Multitalent eben.

Das und seine fehlende romantische Ader könnten der Grund für sein Junggesellentum sein, wie er 'ETonline.com' verriet. "Ich bin sehr schlecht in diesem romantischen Kram. Ich glaube, dass ich ein fürsorglicher Typ bin, aber bei den großen Gesten hapert es. Da muss ich mehr Arbeit reinstecken."

Bei seinem kleinen Bruder Dave (31, 'Nerve') sieht es ganz anders aus. Der steckt in einer glücklichen Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Alison Brie (33, 'Mad Men'). Das Paar möchte bald sogar einen Schritt weitergehen, wie James eröffnete: "Dave will im Februar 2017 heiraten. Er macht das alles sehr lässig."

Wann es bei James Franco so weit ist? In nächster Zukunft wird er wohl nicht unter die Haube geraten, so ganz ohne feste Freundin.