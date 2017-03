Allgemein | STAR NEWS

Jake Gyllenhaal: Schauspiel hat nichts mit dem Aussehen zu tun

Jake Gyllenhaal (36) verlässt sich nicht auf sein Äußeres.

Der US-Filmstar ('Brokeback Mountain') machte selbst schon für mehrere Rollen starke körperliche Veränderungen durch: Für den Thriller 'Nightcrawler' (2014) nahm er fast zehn Kilogramm ab und auf den Boxfilm 'Southpaw' (2015) bereitete er sich mit hartem Training im Ring vor.

Auf seine Darstellung nimmt der krasse Wandel allerdings keinen Einfluss, wie Jake der britischen Zeitung 'The Guardian' enthüllte. "Ich glaube nicht, dass die Transformation deines Körpers irgendwas mit der Schauspielkunst zu tun hat", sagte der Frauenschwarm. Stattdessen sei es wichtiger, Menschen und ihr Verhalten zu studieren.

Demnächst erscheint das Drama 'Stronger', in dem es um die Folgen des Bombenangriffs beim Boston Marathon geht. Jake Gyllenhaal spielt Jeff Bauman, der als Zuschauer dabei war und durch die Explosion seine Beine verlor. Anschließend erzählte Bauman seine Geschichte im New-York-Times-Bestseller mit demselben Titel - auf dem beruht auch der Film.

Jake Gyllenhaal trat für 'Stronger' übrigens nicht nur vor die Kamera, sondern war auch als Produzent tätig. So lernte er Jeff Bauman auch besser kennen. "Das Ironische ist, dass ihm die Sache - egal wie furchtbar die Situation damals war - einen echten Sinn und ein Ziel gegeben hat", sagte der Schauspieler 'The Guardian' im vergangenen Jahr. Außerdem beschrieb er den Überlebenden des Bombenattentats als "urkomisch", was man auch im Film merke.