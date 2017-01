Allgemein | STAR NEWS

Jake Gyllenhaal: Mindestens eine Nominierung, bitte

Jake Gyllenhaal (36) hat ein flammendes Plädoyer für Ryan Reynolds (40) gehalten.

Der Schauspieler ('Brokeback Mountain') konnte mit seinem neuen Film 'Nocturnal Animals' einen großen Erfolg feiern. So ist der Thriller von Tom Ford (55) gleich für mehrere Oscars nominiert, wenn auch nicht für den besten Hauptdarsteller, der von Jake gemimt wird. Die Oscars seien für den Darsteller überhaupt so eine Sache, wie er während einer Fragerunde nach der Vorstellung von 'Nocturnal Animals' erklärte, als er kritisierte, dass sein Kollege Ryan Reynolds für 'Deadpool' nicht für einen Goldjungen nominiert wurde:

"Wir reden die ganze Zeit über brillante Darbietungen, über die Schauspieler, die sich für die Rolle selbst zerstören. Daran glaube ich auch. Aber dann schaue ich mir Ryan Reynolds in 'Deadpool' an und denke, 'Niemand anderes als er kann das machen'. Das ist wirklich er, wie er leibt und lebt. Als Künstler hat er Jahre gebraucht, um das herauszufinden und das ist jetzt alles dort auf der Leinwand. Und es ist brillant."

'Deadpool' erwies sich als riesiger Hit an den Kinokassen, eine Fortsetzung ist bereits in Planung. Dass es sich dabei um eine Comicverfilmung handelt, sollte die Oscarjury eigentlich nicht interessieren, so Jake Gyllenhaal weiter: "Klar, es ist eine Comicverfilmung, die viel Geld eingespielt hat. Das schmälert aber nicht Ryans hervorragende Leistung. Weil der Charakter wirklich Ryan selbst ist. Wir sollten uns fragen, was wir denn eigentlich von Künstlern wollen. Wir wollen etwas, das die Künstler selbst komplett unverfälscht zeigt." Jake Gyllenhaal wird demnächst mit Ryan Reynolds in dem Sci-Fi-Film 'Life' in den Kinos zu sehen sein.