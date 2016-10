Allgemein | STAR NEWS

Jaden Smith: Protest gegen Pipeline

Jaden (18) und Willow Smith (15) setzen sich gegen den Bau einer Öl-Pipeline ein.

Der Schauspieler ('The Get Down') und seine kleine Schwester ('Whip My Hair') zählten am Montag [24. Oktober] zu den Demonstranten, die gegen die in den letzten Wochen kontrovers diskutierte Pipeline im US-Bundesstaat North Dakota aufliefen. Seit einiger Zeit versammeln sich um die Dakota Access Pipeline immer wieder Aktivisten, um den Bau doch noch zu stoppen. Schließlich besteht die Gefahr, dass diese zur Wasserverschmutzung beiträgt, außerdem wird die DAPL durch das heilige Land des Standing Rock Sioux-Stammes führen, der den Bau vor Gericht aufhalten wollte. Dies scheiterte allerdings und das rund 3,5-Millionen-Euro-Projekt geht weiter seinen Gang.

An die Öffentlichkeit gelangte die ganze Angelegenheit dank Schauspielerin Shailene Woodley (24, 'Snowden'), die beim Protest gegen die Pipeline am 10. Oktober verhaftet wurde und sich deshalb im nächsten Jahr nun vor Gericht verantworten muss. Offenbar konnte das Jaden, Willow und deren Mutter Jada Pinkett Smith (45, 'Gotham') aber nicht davon aufhalten, sich ebenfalls für den Baustopp einzusetzen und auch gegen die Pipeline zu demonstrieren. Ihren Aktivismus dokumentierten die Smiths mit Fotos und Videos auf Instagram. Dort sieht man beispielsweise Willow, die ein Schild hochhält, auf dem steht: "Keine DAPL. Schützt unser Wasser."

Hoffen wir also mal, dass Jaden und Willow Smith nicht auch bald hinter Gitter müssen.