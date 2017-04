Allgemein | STAR NEWS

Isabell Horn: Ihre Fans gratulieren zum Baby

Die Fans von Isabell Horn (33) freuen sich mit ihr.

Die ehemalige 'GZSZ'-Darstellerin ist am Donnerstagabend [30. März] zum ersten Mal Mutter geworden, was sie selbst auf Instagram verkündete. Dort postete die Schauspielerin einen süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss des Wonneproppens in den Armen seiner Eltern.

"Wir möchten gerne unser größtes Glück mit Euch teilen: Am Do.-Abend hat unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt. Wir sind erfüllt voller Liebe und unendlich dankbar!", schrieb sie freudig dazu.

Ihre mehr als 100.000 Instagram-Follower scheinen von der frohen Botschaft jedenfalls mindestens ebenso begeistert zu sein wie die frischgebackene Mutter. Innerhalb von 14 Stunden konnte das Foto bereits über 19.000 Likes sammeln, fast 1000 Kommentare gratulieren dem glücklichen Paar. So schreibt eine Userin beispielsweise: "Alles Gute zu eurem kleinen Wunder. Ich wünsche dir eine schöne Kuschelzeit und hoffe, dass du die Geburt gut überstanden hast."

Auch auf Facebook sorgte der Schnappschuss für Begeisterung. Dort hagelte es gleich mehr als 36.000 Likes und über 2000 Kommentare. Da Isabell und ihr Partner, mit dem sie seit 2014 liiert ist, bisher noch nicht verraten wollten, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist auch der Name des Babys noch geheim. Einige Fans sind deshalb natürlich umso neugieriger: "Ich wünsche dir von ganzem [Herzen] alles erdenklich Gute! Genieße die schöne erste Zeit und lasst es euch gut gehen! P.S.: Bin schon auf den Namen gespannt!"

Vielleicht entschließt sich Isabell Horn ja bald schon zu einem weiteren Post, in dem auch dieses Geheimnis endlich gelüftet wird.