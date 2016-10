Allgemein | STAR NEWS

Ingo Appelt: “Es war die lustigste Hochzeit, auf der ich je war!”

Ingo Appelt (49) fand seine heimliche Hochzeit in Las Vegas richtig toll.

Der Comedian ist schon seit zehn Jahren mit seiner Liebsten Sonja Guha-Thakurta (34) zusammen. Vor einem Jahr machte er ihr beim Deutschen Comedypreis einen Antrag. Die Hochzeit hielten die beiden augenscheinlich aber aus der Öffentlichkeit raus: Ganz heimlich haben sich die beiden schon am 12. Juni in Las Vegas das Jawort gegeben.

"Nur zwei Freunde und meine Schwiegereltern waren dabei. Mit denen muss man sich schließlich gut stellen", grinste der Komiker gegenüber 'Bild' und schwärmte: "Es war die lustigste Hochzeit, auf der ich je war!"

Offiziell auch in Deutschland verheiratet sind die Appelts aber noch nicht, wie Ingo genervt zugab: Sie bekommen einfach keinen Termin auf dem Bürgeramt. "Seit Monaten wollen wir unsere Ehe in Berlin anerkennen lassen", grummelte er gegenüber dem Blatt.

Aber damit auch jeder sieht, dass die beiden jetzt für immer zusammen gehören, gibt es ja schließlich noch Eheringe. Diese tragen die Verliebten an unterschiedlichen Händen. Sonja hat ihn am linken Ringfinger, Ingo hingegen am rechten: "Da ist der Finger dicker."

Aber was ist eigentlich das Geheimnis ihrer Liebe? Das verriet Ingo kürzlich gegenüber 'infranken.de': "Meine Frau ist glücklich, weil ich sie total verwöhne. Ich habe mich sogar mit meiner Schwiegermutter verschwestert und frage sie, was meiner Frau schmeckt und was ich ihr zum Essen machen soll. Das ist toll", freute sich der Publikumsliebling. "Und meine Frau kann das auch annehmen."

Das ist besonders wichtig, da er bisher zwar immer "eine starke, selbstbewusste Frau" an seiner Seite hatte. "Aber das Problem ist, die konnten immer alles besser als ich: Wollte ich mal kochen, haben die mich aus der Küche gejagt; wollte ich mich um die Kinder kümmern, dann haben die mich von der Wiege weggescheucht. Und Sonja, mit der ich jetzt seit zehn Jahren zusammen bin, die kann mit so einem Mann super umgehen. Die kommt auch mit meinem Programm gut klar. Das hatte ich auch schon anders", freute sich Ingo Appelt.

