Ice Cube: Der Weg zum Herzen einer Frau führt über eine flippige Tasche

Ice Cube (47) hat ein besonderes Geheimrezept, um seine Ehe frisch zu halten.

Der Rapper ('Straight Outta Compton') ist bereits seit 25 Jahren glücklich mit seiner Ehefrau Kimberly Woodruff verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder, einer von ihnen ist der aufstrebende Schauspieler O'Shea Jackson Jr. (25). Kein Wunder, dass Moderator James Corden in seiner 'The Late Late Show' wissen wollte, wie man so eine lange Ehe frisch hält. "Einfach du selbst sein, was sonst!", antwortete der Künstler, bevor er dann doch einen etwas praktischeren Rat parat hatte.

"Also, was ich getan habe: Ich glaube, der Weg zum Herzen einer Frau führt über eine flippige Tasche. Du musst ihr eine geile Tasche besorgen, darauf steht sie wirklich. Ich habe ihr über 200 [Taschen] gekauft. Ich bekomme gerade einen Herzinfarkt, jetzt, wo ich das höre. Das ist wirklich eine Menge an Taschen."

Allerdings betonte Ice Cube auch, dass die schicken Begleiter gar nicht besonders teuer sein müssten, solange sie "hervorstechen" und etwas sind, was sie sich nicht selbst kaufen würde.

James Cordens zweiter Gast, Schauspieler Ike Barinholtz (39, 'The Mindy Project'), konnte dagegen wenig Konstruktives zur Diskussion beitragen. "Vielleicht könntest du ja meiner Frau eine Tasche kaufen?", fragte er Ice Cube. "Ha, wenn du wirklich 25 Jahre lang verheiratet sein möchtest, musst du dir schon was Besseres einfallen lassen", entgegnete der daraufhin. Es kann aber nun mal nicht jede so einen großzügigen Ehemann wie Ice Cube zuhause sitzen haben...