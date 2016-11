Allgemein | STAR NEWS

Hugh Jackman: Er und Hollywood sind in Feierlaune

Hugh Jackman (48) wünscht seinen Fans auf Twitter ein frohes Fest.

Der Schauspieler ('Logan') teilte ein Foto von sich, auf dem er am Strand zu sehen ist. Dazu schreibt er: "Happy Thanksgiving. Seid alle froh." In den USA hat das Erntedankfest einen hohen Stand. Anders als in Deutschland bekommen die Kinder schulfrei und die ganze Familie trifft sich zu einem prächtigen Festmahl, bei dem traditionell Truthahn aufgetischt wird.

Natürlich teilen auch andere Stars ihre Feierlaune über die sozialen Netzwerke. Robert Downey Jr. (51, 'The First Avenger: Civil War') postete ein Bild, das an seine absolute Paraderolle angelehnt ist: Ein Comicbild, auf dem die Avengers rund um Iron Man ein Thanksgiving-Essen abhalten. Dazu schrieb er: "Seid dankbar für die Liebe, auch wenn das manchmal Ärger mit sich bringt."

Auch der Sexiest Man Alive 2016, Dwayne 'The Rock' Johnson (44, 'San Andreas'), ließ es sich nicht nehmen, seinen zahlreichen Followern eine Botschaft zu schicken: "Happy Thanksgiving an alle! Ich hoffe, dass ihr alle einen tollen Tag habt! Esst auf und trinkt viel! PS: Der Countdown läuft. Der Weihnachtsmann kommt in 32 Tagen ..."

Damit hat der Wrestler recht, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Geschenke unter dem Baum liegen. Vermutlich werden dann Hugh Jackman & Co wieder nette Grüße an die Fans schicken.