Helena Fürst: Ungewollt schwanger – Ennesto erfuhr es über Facebook

Helena Fürst (43) ist in anderen Umständen, davon aber eigentlich gar nicht begeistert.

Die Beziehung der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin zu dem Schlagersänger Ennesto Monte (42) stellte sich im Dezember des vergangenen Jahres eigentlich als PR-Gag heraus, inzwischen hat sich das Paar aber trotzdem verlobt. Nun dürfen sich die zwei außerdem auf ein Baby freuen - mit der Freude ist es tatsächlich aber nicht so weit her. Für die 'Fürstin' und ihren Liebsten kommt die Schwangerschaft, die Helena per Facebook ankündigte, nämlich alles andere als gelegen.

"Ich bin geschockt", sagte die TV-Anwältin im Interview mit 'RTL Exclusiv'. "Ich habe damit null gerechnet. Das war null geplant. Es ist einfach passiert. Es passt auch gerade überhaupt nicht." Gerade erst ließ sich Helena die Bauchdecke und die Oberschenkel in einer aufwändigen Schönheits-OP straffen, das sei jetzt allerdings für die Katz. "Es ist jetzt alles schön und dann macht man so einen Test und sieht: schwanger!", seufzte die Blondine.

In ihr süßes - oder vielleicht doch eher bitteres? - Geheimnis weihte Helena ihre Fans, aber auch ihren Ennesto per Social Media ein. "Das kann ja nur mir passieren", schrieb sie auf Facebook. "Die ganze OP-Schei*e umsonst! Na, dann lern mal das Wort sparen und Familie kennen, Ennesto Monte."

Wie der reagierte? "Ich war überrascht. Ich habe über Facebook alles erfahren, weil sie sich nicht getraut hat, es mir zu sagen", verriet der Sänger. Sie habe schon vorher gewusst, dass Kinder für ihn nicht infrage kämen. "Umso schockierter bin ich jetzt."

Gegenüber der 'Bild'-Zeitung enthüllte die werdende Mutter, warum sie nicht das persönliche Gespräch mit ihrem Zukünftigen suchte: "Bei mir löst das etwas anderes aus als bei ihm. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt, um ihn öffentlich unter Druck zu setzen, weil ich Angst vor unüberlegten Reaktionen hatte." Sie seien gerade erst frisch zusammengezogen und sie hätte nicht gewollt, "dass die Fetzen fliegen".

Für Helena Fürst und Ennesto Monte ist dies übrigens nicht der erste Nachwuchs: Während sie eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, ist er bereits Vater zweier Kinder.