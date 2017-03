Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Nicht alle Kandidaten vertrauen ihr

Heidi Klum (43) konnte es nicht fassen.

Das gab's noch nie! Seit 12 Jahren ist die große Umstylingfolge bei 'Germany's Next Topmodel' Kult: Jedes Jahr aufs Neue scheinen die Mädchen vergessen zu haben, in welcher Sendung sie sich gerade befinden und was zu diesem Zeitpunkt passiert. Es fließen Tränen, es wird gemeckert, diskutiert und mit Ausstieg gedroht. Wirklich hingeschmissen hat bisher aber keine - bis gestern Abend [2. März]. Zum Schock der Modelmama und ihren Mitjuroren Thomas Hayo (47) und Michael Michalsky (50) verließ Kandidatin Helena (18) die Sendung, weil sie keine andere Frisur haben wollte. Dabei war nicht einmal klar, welchen Look die Blondine überhaupt bekommen sollte - was genau der springende Punkt für sie war. Sie konnte das von der Jury immer wieder geforderte Vertrauen einfach nicht aufbringen.

"Ich mach's nicht, ich weiß nicht, was kommt ? Ich bin nah dran auszusteigen", sagte Helena während der Show und machte dann tatsächlich ernst. Bereuen tut sie ihre Entscheidung offenbar nicht: "Ich hätte das von Anfang an sagen sollen. Ich bin glücklich!"

Auch Kandidatin Carina (19) drohte mit ihrem Ausstieg, ließ sich dann aber doch überzeugen, obwohl auch sie große Panik vor einer Kurzhaarfrisur hatte. Obwohl bei ihr schließlich nur die Haare heller gefärbt wurden, hatte sie auch daran etwas auszusetzen.

Nicht alle Kandidatinnen machten so viel Theater wie Helena, Carina und Co.: Modelanwärterin Maja (19) war die Einzige in dieser Folge, die wirklich viel Haare lassen musste: Sie bekam einen kurzen Bob verpasst und verdrückte nicht einmal eine Träne, ganz im Gegenteil, sie freute sich sogar über ihre neue Frisur. Dafür bekam Maja bei der Entscheidung von ihrem Teamleiter Thomas gleich ein dickes Lob: "Viele Mädels haben aus ihrem Umstylen ein Drama gemacht. Du vertrautest uns. Das finde ich total super!" Dem konnte Heidi Klum nur zustimmen und ließ das Mädchen eine Runde weiter ...