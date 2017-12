Allgemein | FASHION

Hässliche Weihnachtspullis sind voll im Trend

Die ersten Türchen des Adventskalenders durften bereits geöffnet werden und auch die erste Kerze des Adventskranzes wurde bereits entfacht. Das bedeutet, dass wir uns so langsam aber sicher auf der Zielgeraden in Richtung Weihnachten befinden. Neben den vielen schönen Traditionen und Gewohnheiten gibt es auch immer wieder witzige und teilweise schräge Trends, die uns in der Weihnachtszeit begleiten.

Beispielsweise erfreut sich Schrott-Juklapp immer größerer Begeisterung. Der Trend aus Skandinavien, bei dem die Teilnehmer einen Namen ziehen und diesem dann ein Geschenk beschaffen müssen. Allerdings dürfen das keine neuen Gegenstände sein. Die Geschenke sollten vom Dachboden oder Keller kommen, Gerngesehen sind ungeliebte alte Geschenke oder hässliche Dekorations-Artikel. Hierbei geht es eher darum, besonders kreativ zu sein und ein witziges Geschenk zu überreichen.

Ein Trend, der aus den USA so langsam aber sicher auch in unseren Breitengraden großen Gefallen findet, ist der des sogenannten Ugly X-Mas Pullovers. Die bewussten sehr kitschig gehaltenen Sweater lassen kein Accessoire aus: Rote-Rentier-Bommelnasen, (leicht nervige) Glöckchen, und sogar LED-Weihnachtsbaum-Beleuchtung. Jeder erdenkliche Kitsch findet sich auf den Pullovern wieder. Und es gibt kaum einen Promi, der diesen Trend nicht mitmacht. Ob Beyonce, Megan Trainor oder Schauspieler Mat Damon – alle scheuen sich nicht, ihre abgefahrenen X-Mas-Pullover in den gängigen Kanälen der sozialen Netzwerke zur Schau zu stellen. Hollywoodstar Whoppie Goldberg hat sich den Trend zu Nutze gemacht und nun tatsächlich eine eigene Kollektion von Weihnachtspullis auf den Markt gebracht.

Ob der Hamburger SV oder der FC Schalke – auch diverse Bundesliga-Vereine sind auf den Zug der Ugly X-Mas Pullis aufgesprungen und haben eigene Schmuckstücke für ihre Fans entworfen. In Windeseile waren die begehrten Fanartikel vergriffen und sind damit ein deutlicher Beweis für die Intensität der Trendwelle. Wenn ihr euch lieber etwas kostspieligere Mode unter dem Weihnachtsbaum wünscht, könnt ihr mit etwas Glück und den Zodiac Casino Bonus eure Shoppingkasse auffüllen.

Wer sich auch einmal anziehen wollte, wie sein Lieblingsstar, bekommt nun die einmalige Gelegenheit. Zahlreiche Prominente versteigern für einen guten Zweck persönliche, getragene Kleidungsstücke unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not. Daniela Katzenberger trennt sich beispielsweise von ihrem „kleinen Schwarzen“, in dem Sie in dem TV-Format „Promi Shopping Queen“ den ersten Platz abräumte. Aber auch Silvie Meis trennt sich von einer glamourösen Abendrobe und versteigert ihr rotes Versace Vintage-Kleid, das sie beim „Place to B-Award“ getragen hat.

Männer können sich den Look von niemand Geringerem als Robbi Williams sichern. Der Weltstar spendet einen Hoodie aus seiner Marc O’Polo-Kollektion, der er persönlich signiert hat, Elyams M’Barek versteigert seinen Xmas-Pullover, der in der Sky-Werbung zu sehen ist. Viele weitere Stars nehmen an der tollen Aktion teil und unterstützen damit United Charity, die alle Auktionserlöse ohne Abzug an ausgewählte Kinderhilfsorganisationen weiterleiten.

Bildrechte: © imaginasty- Fotolia.com