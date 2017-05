Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Liebe geht durch den Magen

Harry Styles (23) ist mit seiner neuen Freundin überglücklich.

Der Sänger ('Midnight Memories') hat bereits viele Berühmtheiten gedatet, unter anderem zählen Taylor Swift (27, 'Shake It Up') und der britische Fernsehstar Caroline Flack (37) zu seinen ehemaligen Liebschaften. Seine neue Freundin ist nicht so bekannt - noch nicht! Berichten zufolge soll sich Harry Hals über Kopf in Tess Ward verschossen haben, eine Food-Bloggerin und ein Model, nachdem beide von gemeinsamen Freunden einander vorgestellt worden waren.

Gegenüber der britischen 'Sun' erklärte ein Insider: "Sobald Harry Tess gesehen hatte, flogen Funken zwischen den beiden. Sie haben durch ihre Liebe zu interessanter Mode und Essen zueinander gefunden. Dann wurde es schnell romantisch."

Über die Romanze wurde bereits in den vergangenen Tagen spekuliert, nachdem Tess und Harry gemeinsam im Audi des Sängers gesehen wurden, der durch den Norden Londons fuhr.

Dieses Mal soll die Liebe lange halten, versichert der Insider weiter, der davon überzeugt ist, dass sich Harry Styles bei Tess ganz besonders große Mühe geben wird: "Sie waren auf einer ganzen Reihe von Dates, als Harry in London war. Er hat Tess schon einigen seiner engen Freunde vorgestellt, zu denen auch seine persönliche Stylistin Lou Teasdale gehört. Es wirkt dieses Mal anders als Harrys bisherige Beziehungen. Harry ist wirklich schwer verliebt und will nicht riskieren, die Beziehung kaputt zu machen."

Tess Ward hatte mit ihrem Buch 'The Naked Diet' 2015 Aufmerksamkeit erregt, nachdem sie als Köchin von luxuriösen Restaurants wie dem Ritz in London ausgebildet worden war.