Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Ich hatte schon lange kein Date mehr

Harry Styles (23) hat keine Lust, neue Frauen kennenzulernen.

Der Musiker ('Story Of My Life') ist schon länger Single und wird das in naher Zukunft auch nicht ändern, wie er im Interview mit 'BBC Radio 1' ausplauderte. Momentan seien andere Dinge wichtiger, als eine weibliche Begleitung zu finden:

"Ich habe schon lange kein Date mehr gehabt, weil ich unterwegs war, um einen Film zu drehen und weil ich mein Album gemacht hab."

Mit dem Film ist das neue Werk von Christopher Nolan (46, 'Inception') gemeint. In 'Dunkirk' spielt Harry einen Soldaten im zweiten Weltkrieg, der die Gräueltaten der Nazis im Krieg miterlebt. Es ist sein erster Ausflug auf die Leinwand und so wie es aussieht, hat Harry damit direkt einen Volltreffen gelandet.

Aber auch sein neues, erstes Soloalbum ist der Grund für seine Datemüdigkeit. Prominente Schönheiten hatte der Musiker genug in der Vergangenheit. So vergnügte er sich schon mit Taylor Swift, Cara Delevingne und Kendall Jenner. Eine Marotte hat sich Harry Styles aber mittlerweile abgewöhnt, egal ob Promi oder nicht. "Ich habe früher immer im Internet über meine Dates recherchiert. Aber dann habe ich mir gesagt, dass ich das nicht mehr mache, weil es so unmöglich ist, ohne Vorurteile so ein Treffen anzugehen."