Harry Styles: Freundschaftstattoo mit Nathan Followill

Harry Styles (22) und Nathan Followill (37) sind offenbar mehr als ziemlich beste Freunde.

Laut Nathans Bruder Caleb Followill (34), seines Zeichens Frontmann der amerikanischen Erfolgsband Kings Of Leon, sind die beiden ganz vernarrt ineinander. "Nathan ist verknallt in ihn", offenbarte der Sänger augenzwinkernd gegenüber der britischen Zeitung 'The Sun'. "Nathan und er haben die gleichen Tattoos, das ist echt seltsam. Sie haben eine merkwürdige, befremdliche Beziehung. Ich glaube, Nathan ist sein Groupie Nummer eins."

Harry hat Nathan sogar eine seiner Gitarren geschenkt, laut Caleb "wahrscheinlich so etwas wie ein Geschenk aus Liebe".

Möglich, dass nun also sogar ein Stück Harry Styles auf dem neuen Album der vierköpfigen Gruppe enthalten ist: In den vergangenen Monaten werkelten sie nämlich fleißig nach drei Jahren wieder an einer Studioplatte. Ab heute [14. Oktober] ist 'Walls' auch im Handel erhältlich.

Harry hingegen kehrte der Musik und seiner Band One Direction zuletzt den Rücken und wandte sich seiner Filmkarriere zu. Seine erste größere Rolle in Christopher Nolans kommendem Kriegsfilm 'Dunkirk' wird im Sommer 2017 im Kino zu bestaunen sein.

Daneben kümmerte er sich aber schon mal um seine Solopläne: Im Juni unterschrieb Harry Styles einen Solo-Deal bei Columbia Records im Wert von satten 73 Millionen Euro.