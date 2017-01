Allgemein | STAR NEWS

Harry Schulz: “Ich bin wieder da!”

Harry Schulz (56) macht jeden Tag Fortschritte.?

Der 'Imbiss-Tester' von Sat.1 muss nach seinem Herzinfarkt noch immer das Krankenbett hüten, doch hat er schon einiges geschafft. "Es wird von Tag zu Tag besser", freute sich Harry in der 'Bild'-Zeitung. "Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, wusste ich überhaupt nicht, was los ist. Alle Erinnerungen waren weg. Sie kommen erst nach und nach zurück."?

So wie die Erinnerungen nicht alle sofort wieder da sind, muss er das Gehen und Sprechen auch wieder trainieren, was aber angesichts seiner Geschichte an ein Wunder grenzt. "Eigentlich war ich schon klinisch tot." Wobei: Aufgeben kommt für Harry sowieso nicht in Frage. "Ich packe das. Und ab sofort wird zwei Mal im Jahr Geburtstag gefeiert."

?Eine positive Einstellung zum Leben kann bei der Genesung sowieso nie schaden, die der 'Imbiss-Tester' einfach gepachtet zu haben scheint. "Ich führe ein total schönes Leben. Das ist ein Traum", gestand er lange vor seinen Herzinfarkt dem 'Ideal'-Magazin. "Ich sag ja immer, dass ich in meinem letzten Leben irgendwas Gutes gemacht haben muss, weil mir dieses Leben wie eine Belohnung vorkommt."

Bleibt nur zu hoffen, dass der Fernsehliebling trotz Herzinfarkt und Koma diese Ansichten über sein Leben nicht verliert - doch Harry Schulz ist ja eigentlich ein Kämpfer.

