Harrison Ford: Er trifft seinen Han-Solo-Nachfolger

Harrison Ford (74) wurde mit Alden Ehrenreich (27) beim Mittagessen gesichtet.

Diese Meldung dürfte die Herzen von 'Star Wars'-Fans auf der ganzen Welt höher schlagen lassen: Der Hollywoodstar ('Blade Runner'), der in der Filmreihe Han Solo verkörperte, scheint den Schauspieler ('Hail, Caesar!') unter seine Fittiche zu nehmen. Schließlich stellt der in einem geplanten Prequel eine jüngere Version des ikonischen Charakters dar. Ein aufmerksamer Fan bemerkte die beiden gestern [4. Januar] bei einem gemeinsamen Mittagessen in Santa Monica und schoss heimlich ein Foto des Treffens. "Zwei Han Solos beim Mittag", schrieb er unter den Schnappschuss, den er bei Twitter postete.

Alden hatte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich zur Vorbereitung auf die Rolle liebend gerne mit seinem Vorgänger treffen würde. Der betonte bisher eigentlich immer, dass er mit dem Spin-Off nichts zu tun haben möchte. "Ich bin froh, dass jemand anderes die Last auf sich nimmt, jung zu sein", sagte Harrison dazu in der Vergangenheit auf einer Pressekonferenz. "Das geht über mein Verständnis oder meine Kontrolle hinaus und ich will nichts damit zu tun haben, auf die netteste Art und Weise ausgedrückt. Ich weiß, dass es gut gemacht wird ? Es hat nichts mit mir zu tun." Offenbar hat der Darsteller nun seine Meinung geändert und sich dazu bereit erklärt, seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Bisher steht das Han-Solo-Spin-Off für Mai 2018 auf dem Plan, neuesten Berichten zufolge soll der Filmstart aber angeblich um ein halbes Jahr nach hinten verschoben werden. Neben Alden Ehrenreich als junger Han Solo werden in dem bisher noch unbetitelten Streifen unter anderem Donald Glover (33, 'Magic Mike XXL'), der eine junge Version von Lando Calrissian spielt, Emilia Clarke (30, 'Game of Thrones') und offenbar auch Woody Harrelson (55, 'Zombieland') zu sehen sein.