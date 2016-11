Allgemein | STAR NEWS

Harald Schmidt: “Ich lasse die Vorfahrt”

Harald Schmidt (59) genießt seine freie Zeit.

Das TV-Urgestein des Fernsehens vermisst so gar nichts von seinem alten Leben. "Ich mache als aktiver Ruheständler viel Urlaub, drehe zweimal im Jahr auf dem 'Traumschiff' und gehe spazieren", erzählte er dem 'stern'. "Ich beobachte den Alltag und genieße das Leben ohne Zeitdruck. Ich lasse die Vorfahrt."

Dass das deutsche Fernsehen Harald Schmidt also wiederbekommt, ist auszuschließen. "Die GmbH ist liquidiert, das Studio ist verscherbelt. Die Kostüme habe ich der Kölner Oper geschenkt. Das ist alles weg." Wobei: Ganz lassen kann er es ja doch nicht. Neben seinen Ausflügen mit dem 'Traumschiff' ist er im Februar als Kriminaloberrat Gernot Schöllhammer im Freiburger 'Tatort' zu sehen. "Ich werde ein Chef sein, der sagt: Ich will Ergebnisse sehen. Oder: Gibt es schon was vom Staatsanwalt?, oder: Wo ist die Spusi?"

Doch das Comedy-Fach lässt Harald Schmidt kalt. "Ich schaue das alles nicht an. Schon früher nicht, und jetzt auch nicht. Da ist mir die Zeit zu schade, und es interessiert mich nicht", gestand er vor einiger Zeit den 'Stuttgarter Nachrichten'. "Ich wundere mich manchmal zwar selber über mich, aber das ist ein Kapitel, das ich in voller Zufriedenheit abgeschlossen habe." Harald Schmidt beobachtet lieber das Leben privat.