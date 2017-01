Allgemein | STAR NEWS

Hanka Rackwitz: Die vertrauenswürdigste Dschungelcamp-Kandidatin

Bei Hanka Rackwitz würde das Publikum sein Geld am besten aufgehoben sehen.

Wie eine Umfrage des Kreditvergleichsportals smava zeigt, vertrauen die TV-Zuschauer der Immobilienmaklerin am meisten unter den Kandidaten der beliebten Fernsehshow 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!', die heute Abend [13. Januar] in die elfte Runde geht. So würden ihr ganze 93,19 Prozent der über 1.000 Befragten Geld leihen. Überraschend ist eigentlich auch, dass die Anleger den Teilnehmern überhaupt einen Kredit gewähren würden: 92 Prozent hätten damit nämlich kein Problem.

Neben Hanka Rackwitz, bei der die Zuschauer sicherlich auch aufgrund ihres Berufs ihr Geld in Sicherheit wägen, zählen Schauspielerin Nicole Mieth (92,90%), Reality-Star Florian Wess (92,77%) und Comedian Markus Majowski (92,70%) zu den vertrauenswürdigsten Kandidaten der diesjährigen Staffel.

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich indes Skandalnudel Gina-Lisa Lohfink und Männermodel Alexander 'Honey' Keen: 12,90 Prozent der Umfrageteilnehmer würde Gina-Lisa niemals Geld leihen, immerhin noch 10,47 Prozent würde Honey kein Bares vorstrecken.

Der vertrauenswürdigste Kandidat zu sein, ist aber noch lange kein Garant für den Titelgewinn. Für Hanka Rackwitz stehen die Chancen allerdings gar nicht mal so schlecht. Immerhin sehen sie am Ende der Staffel 8,26 Prozent auf dem Dschungelthron sitzen - damit befindet sie sich an vierter Stelle. Die meisten Zuschauer glauben indes, dass Gina-Lisa am Ende die Dschungelkrone tragen wird: 20,05 Prozent sehen in ihr die nächste Dschungelkönigin. Allerdings sind auch 15,38 Prozent überzeugt davon, dass die Entertainerin als Erste das Camp verlassen muss.

Egal, wie kreditwürdig das Publikum die Kandidaten auch einschätzt, es verspricht dank Hanka Rackwitz, Gina-Lisa und Co. auf jeden Fall eine spannende Staffel zu werden.

