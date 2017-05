Allgemein | STAR NEWS

Hana Nitsche: Rückzug aus dem Mode-Business?

Hana Nitsche (31) hält sich alle Optionen offen.

Die brünette Schönheit hatte einst bei 'Germany's Next Topmodel' teilgenommen und war danach in zahlreichen Kampagnen zu sehen. Doch das Modeln ist nicht ihr einziges Hobby: auch das Singen bereitet ihr Freude. Nach ihrem Sommerhit 'Love' hofft sie, in diesem Business auch weiterhin erfolgreich zu sein. Aufgeben will sie das Modeln dafür nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Der 'Bild' verriet sie: "Es wäre wunderschön, wenn ich beides machen könnte. Modeln plus Musik, das ist Hana zu 100 Prozent. Es geht nicht nur ums Aussehen, sondern auch um Talent, das ich zeigen möchte."

Der Illusion, dass sie bereits jetzt eine großartige Sängerin ist, wolle sich Hana aber nicht hingeben, wie sie ausdrücklich klar machte: "Ich entdecke immer noch neue Facetten an meiner Stimme und arbeite sehr viel an mir. Natürlich werde ich nicht über Nacht ein musikalisches Wunderwerk. Ich finde den Song einfach wunderschön und passend, man genießt das Leben und die Liebe."

Ihre Leidenschaft für das Singen ist dabei nicht neu, wie sie bereits zuvor der 'Gala' verraten hatte: "Eigentlich wollte ich immer Sängerin werden, das war mein Kindheitstraum." Kontakte zur Musikindustrie hat sie bereits viele: 2012 war sie mit einem millionenschweren Produzenten zusammen, genauer gesagt Russell Simmons (59), und seitdem komme es vor, dass sich erfolgreiche Promis bei ihr vorstellen - wie zum Beispiel Justin Bieber (23, 'Baby'), so Hana Nitsche ganz stolz. Folgt da bald ein Duett der beiden?

