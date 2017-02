Allgemein | STAR NEWS

Hana Nitsche: Mit diesem Mann teilt sie ihr Bett

Hana Nitsche (31) plaudert ganz offen über ihren Beziehungsstatus.

Das Model konnte 2007 bei der ProSieben-Castingshow 'Germany's Next Topmodel' den dritten Platz belegen und wird seitdem regelmäßig international für Modestrecken, Covershootings und Werbekampagnen gebucht. Die Männerwelt liegt der Schönheit mit tschechischen Wurzeln natürlich zu Füßen. Doch aktuell darf nur einer in ihr Bett in New York hüpfen: "Mein Chihuahua Charlie ist der Mann an meiner Seite", gab Hana im Interview mit 'Bild' zu.

Sonst sei sie allerdings Single - nach einer längeren Beziehung mit Hip-Hop-Mogul Russell Simmons und zuletzt Fitnesstrainer Sam Moorman. "Durch meine vielen Reisen ist es schwer, eine Beziehung zu führen", offenbarte Hana Nitsche weiter. Aufgeben will sie dennoch nicht: "Ich werde meiner großen Liebe noch begegnen. Wenn auch nicht direkt heute oder morgen, aber ich bin mir ganz sicher, dass es noch passiert."

Wie der Mann ihrer Träume sein muss, darüber hat sie auch schon offen philosophiert. "Ich lege sehr großen Wert auf Loyalität, das ich mit ihm lachen kann, dass der Mann selber Ziele im Leben hat, die auch mich anspornen. Kein Egoist sein", erklärte Hana gegenüber 'Cosmopolitan'. "Beim Aussehen mag ich Männer mit Ecken und Kanten, wenn er Selbstbewusstsein ausstrahlt, ich hatte noch nie einen klassischen Schönling. Bei mir dürfen die Jungs ruhig kantiger und männlicher sein. Das finde ich interessanter als glattgegelte Schönlinge." Da dürfte sich für Traumfrau Hana Nitsche doch ein geeigneter Kandidat finden lassen ...

